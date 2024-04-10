Из Тулы в Оренбургскую область направили 100 тонн гуманитарного груза

9 апреля жителям Оренбургской области, пострадавшим от наводнения, направлен гуманитарный груз весом около 100 тонн.

«Гуманитарный груз был в кратчайшие сроки сформирован по поручению Алексея Дюмина. В него вошло все, что сейчас наиболее необходимо жителям Орска, пострадавшего от наводнения: питьевая вода, предметы первой необходимости, медикаменты, продукты питания. Колонна с грузом уже выехала в аэропорт. В ближайшее время силами МЧС и Минобороны России груз будет доставлен в Оренбургскую область», – отметил министр по региональной безопасности Тульской области Сергей Косов.

По состоянию на утро 10 апреля на территории 23 муниципальных образований в 79 населенных пунктах и 36 СНТ подтоплены 12 817 жилых домов и 14 969 участков. Эвакуировано 7703 человека, в том числе 1707 детей.