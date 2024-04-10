Природоохранная прокуратура выясняет, кто загрязняет реку Веневка

Ведомство организовало проверку после ряда обращений неравнодушных граждан. Люди заявляют, что Веневку загрязняет завод по переработке картофеля.

В настоящее время специалистами проведен осмотр водоохранной зоны реки, произведен отбор природной воды в районе очистных Венева, на месте предполагаемого сброса с картофелеперерабатывающего предприятия и в контрольной точке, с целью проведения химического анализа.



В настоящее время у индивидуального предпринимателя, осуществляющего хозяйственную деятельность на заводе по переработке картофеля, запрошены документы об объеме переработанного сырья, водохозяйственном балансе, заключенных договорах.