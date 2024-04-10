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Природоохранная прокуратура выясняет, кто загрязняет реку Веневка

Природоохранная прокуратура выясняет, кто загрязняет реку Веневка

Подозрения пали на предприятие по переработке картофеля.

Ведомство организовало проверку после ряда обращений неравнодушных граждан. Люди заявляют, что Веневку загрязняет завод по переработке картофеля.

В настоящее время специалистами проведен осмотр водоохранной зоны реки, произведен отбор природной воды в районе очистных Венева, на месте предполагаемого сброса с картофелеперерабатывающего предприятия и в контрольной точке, с целью проведения химического анализа.

В настоящее время у индивидуального предпринимателя, осуществляющего хозяйственную деятельность на заводе по переработке картофеля, запрошены документы об объеме переработанного сырья, водохозяйственном балансе, заключенных договорах.

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