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1,6 млн за «Москвич» и 3 млн за Jetour: как в Туле изменились цены на автомобили в марте
Фото Дмитрия Дзюбина.

1,6 млн за «Москвич» и 3 млн за Jetour: как в Туле изменились цены на автомобили в марте

По данным аналитиков, средняя цена подержанного авто увеличилась до 1,7 млн рублей, а стоимость новых моделей упала в среднем на 12% — до 1,9 млн рублей.

Сервис Авто.ру Оценка изучил объявления о продаже автомобилей в Тульской области и определил, цены на какие новые и подержанные машины сильнее всего изменились в марте 2024 года*.

Так, за прошедший месяц средняя цена подержанного автомобиля увеличилась на 4% — до 1,7 миллиона рублей, а стоимость новых моделей упала в среднем на 12% — до 1,9 миллиона рублей.

Новые автомобили

На 25,5% в Тульской области подешевел новый «Москвич 3» — он стал стоить 1,6 миллиона рублей. Также упала стоимость Lada Vesta на 4% — до 1,6 миллиона рублей. Стали доступнее некоторые китайские модели: GAC GS8 (-2,3%; 4,2 миллиона рублей) и Haval F7 (-2,2%; 2,9 миллиона рублей).

Высокий рост в цене показала новая модель китайского производителя Jetour Dashing (+13,4%) — ее стоимость достигла 3 миллионов рублей. Также выросла средняя стоимость на отечественные Lada Granta (+4%; 1,1 миллиона рублей) и Lada Niva (3%; 1,4 миллиона рублей). 

Автомобили с пробегом

Наибольшее падение средней стоимости зафиксировано у Lada Priora (-9,2%; 347 000 рублей). Также почти на 5% упала цена Lada Vesta (1,1 миллиона рублей). 

В сегменте автомобилей с пробегом значительный рост в цене показала Kia Rio: ее средняя стоимость выросла на 11,4% и составила 1,6 миллиона рублей. На 4% подорожал Renault Logan до 548 000 рублей.

*Аналитики Авто.ру исследовали средние цены новых машин и автомобилей с пробегом возрастом до 15 лет.

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сегодня, в 15:36 +1
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