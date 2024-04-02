Синоптик Вильфанд дал прогноз на лето-2024

Фото Алексея Пирязева.

Конец весны, а также лето и сентябрь в России ожидаются вполне комфортными.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «Российской газете» рассказал, каким будет предстоящее лето.

— Лето в целом ожидается теплым, но надо учитывать, что утверждены новые нормы погоды для каждого месяца и региона. В них уже заложены более высокие показатели с учетом тренда на глобальное потепление климата. А если бы этот прогноз был два года назад по старым нормам, то лето можно было бы назвать жарким, — заявил Вильфанд.

Июнь 2024 года в Центральной России прогнозируется более теплым, чем годом ранее, и дождливым.

Июль также ожидается теплее, чем в прошлом году.

Выше нормы погода в конце лета будет на севере европейской территории, а также на Урале, в Сибири и в Якутии.