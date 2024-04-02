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Синоптик Вильфанд дал прогноз на лето-2024
Фото Алексея Пирязева.

Синоптик Вильфанд дал прогноз на лето-2024

Конец весны, а также лето и сентябрь в России ожидаются вполне комфортными.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «Российской газете» рассказал, каким будет предстоящее лето.

— Лето в целом ожидается теплым, но надо учитывать, что утверждены новые нормы погоды для каждого месяца и региона. В них уже заложены более высокие показатели с учетом тренда на глобальное потепление климата. А если бы этот прогноз был два года назад по старым нормам, то лето можно было бы назвать жарким, — заявил Вильфанд.

Июнь 2024 года в Центральной России прогнозируется более теплым, чем годом ранее, и дождливым. 

Июль также ожидается теплее, чем в прошлом году. 

Выше нормы погода в конце лета будет на севере европейской территории, а также на Урале, в Сибири и в Якутии.

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сегодня, в 14:57 0
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