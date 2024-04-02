Синоптик Вильфанд дал прогноз на лето-2024

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «Российской газете» рассказал, каким будет предстоящее лето.
— Лето в целом ожидается теплым, но надо учитывать, что утверждены новые нормы погоды для каждого месяца и региона. В них уже заложены более высокие показатели с учетом тренда на глобальное потепление климата. А если бы этот прогноз был два года назад по старым нормам, то лето можно было бы назвать жарким, — заявил Вильфанд.
Июнь 2024 года в Центральной России прогнозируется более теплым, чем годом ранее, и дождливым.
Июль также ожидается теплее, чем в прошлом году.
Выше нормы погода в конце лета будет на севере европейской территории, а также на Урале, в Сибири и в Якутии.