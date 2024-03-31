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Где в этом году будут ремонтировать трамвайные пути?

Где в этом году будут ремонтировать трамвайные пути?

30 марта глава администрации Тулы Илья Беспалов провёл выездное совещание по вопросам капитального ремонта трамвайных путей.

Начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Хардыбакин рассказал, что в этом году рассматривается возможность замены рельсошпальной решетки на ул. Воздухофлотской в Мясново и ул. Плеханова в Пролетарском округе.

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Также чиновники заключили, что ремонт необходимо провести и на участке ул. Агеева от ул. Н. Руднева до ул. Тимирязева.

Дополнительно по данному участку в настоящее время ведётся подготовка документации на ремонт дорожного покрытия.

Илья Беспалов поручил профильному управлению проработать вопросы финансирования и определить сроки ремонта трамвайных путей.

 

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