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«У нас тут водопад канализации!»: в Туле из-за коммунальной аварии затопило дом по ул. Дмитрия Ульянова 

«У нас тут водопад канализации!»: в Туле из-за коммунальной аварии затопило дом по ул. Дмитрия Ульянова 

Стоки окружили дом и двор, пробрались в подвалы.

«У нас тут жесть творится, нас затопило канализацией», — в редакцию Myslo обратились жители дома № 18 по ул. Дмитрия Ульянова. По словам жителей, сегодня неподалеку от их дома, видимо, прорвало трубу, и стоки начали заполнять пространство вокруг дома. «Всё течет под квартиры, вонь ужасная стоит!» — сообщили туляки.

Жители обрывают телефон ЕДДС, диспетчер сообщила, что сообщение об аварии передали в «Тулгорводоканал», и бригада скоро будет на месте.

Однако по словам жителей они с 11.00 ждут водоканал на месте аварии.

Это не первая авария на канализационном коллекторе в этом районе. В 2019 году так же затапливало дом № 16, стоящий по соседству, в 2020-м — дом № 18. Всему виной — неблагополучный коллектор. 

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