Тульская область вышла в финал конкурса видеороликов о достижениях регионов в благоустройстве

Голосуйте за видеоролик Тульской области, который участвует в конкурсе на лучшее видео о результатах проектов благоустройства за прошедшие 5 лет. Оно стало лучшим в ЦФО и вышло финал конкурса.

Проголосовать можно в официальной группе федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» во «ВКонтакте» по ссылке. Свой голос можно отдать до 5 утра 30 марта.

За пять лет реализации федерального проекта ФКГС нацпроекта «Жилье и городская среда» от Сахалина до Калининграда обустроено более сотни тысяч современных общественных пространств. Пространства, которые будут обновлены, выбирают сами жители.

За последние 8 лет в Тульской области было благоустроено более 2000 дворовых территорий и 206 общественных пространств. В прошлом году — 225 дворов, 38 общественных пространств, 9 детских многофункциональных и 5 спортивных площадок.