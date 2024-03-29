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4 апреля в Туле стартует подача заявлений на получение путевок в лагеря санаторного типа

4 апреля в Туле стартует подача заявлений на получение путевок в лагеря санаторного типа

Рассказываем, какие нужны документы.

Подача заявлений на получение путевки в лагеря санаторного типа, расположенные в Тульской области, начнется 4 апреля с 9.00 на портале «Госуслуги71».

Родители (законные представители) несовершеннолетних от 7 до 15 лет могут самостоятельно подать заявление через госуслуги либо обратиться в образовательное учреждение, в котором обучается ребенок, и Центр организации отдыха и оздоровления детей и молодёжи (Тула, пр. Ленина/ул. Мира, д. 86/37, тел. 77-00-95, e-mail: [email protected]).

Для подачи заявления необходимы:

  • паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и место жительства заявителя;
  • иные документы, подтверждающие полномочия законного представителя действовать от имени несовершеннолетнего;
  • справка из учебного заведения о планируемом зачислении ребёнка в общеобразовательное учреждение в текущем календарном году (для детей, не достигших возраста 7 лет);
  • документ, подтверждающий право на внеочередное или первоочередное зачисление ребенка в оздоровительное учреждение, в соответствии с действующим законодательством;
  • справка из поликлиники о том, что ребёнок нуждается в санаторно-курортном лечении с указанием профиля по форме № 070/у.

После получения заявителем через смс-рассылку либо по электронной почте информации о статусе заявления родитель должен в течение 10 рабочих дней предоставить в Центр организации отдыха документы для подтверждения данных, указанных при регистрации заявления в электронной очереди:

  • копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и место жительства заявителя (с предоставлением оригинала, если копия нотариально не заверена);
  • справку из поликлиники о том, что ребёнок нуждается в санаторно-курортном лечении с указанием профиля по форме № 070/у.

В случае непредставления документов в 10-дневный срок по заявлению выносится мотивированный отказ.

Как сообщает администрация Тулы, выделение санаторных оздоровительных путевок осуществляется в порядке электронной очереди, сформированной на основании поступивших в систему заявлений.

Путевки в лагеря санаторного типа выделяются бесплатно.

По окончании смены родители (законные представители) возвращают обратные талоны от путевок в Центр организации отдыха и оздоровления детей и молодёжи.

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