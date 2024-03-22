Алексей Дюмин: «Сотрудничество с дружественными странами – одно из приоритетных направлений развития региона»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В прошлом году экономика Тульской области выросла более чем на 4%, что выше среднероссийских темпов.

22 марта прошла рабочая встреча губернатора Алексея Дюмина с заместителем министра промышленности и торговли РФ Алексеем Гpуздевым и представителями торговых представительств РФ в Беларуси, Узбекистане, КНР, ОАЭ, Египте, Алжире, Казахстане, Индии и Турции.

— Торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество с дружественными странами — одно из приоритетных направлений развития Тульской области, — подчеркнул Алексей Дюмин.

Он отметил, что в прошлом году экономика региона выросла более чем на 4%, что выше среднероссийских темпов. Основной вклад в этот результат внесла обрабатывающая промышленность, на долю которой приходится почти половина нашего ВРП. С 2016 года за счет создания и расширения производств — как в традиционных, так и в новых для региона отраслях — в Тульскую область привлечено более 1,3 трлн рублей инвестиций. Объем отгрузки промышленной продукции превысил 1,5 трлн рублей.

По этому показателю Тула вышла на третье место в ЦФО после Москвы и Московской области, что говорит о серьезном экспортном потенциале.

Глава региона напомнил, что Президент Владимир Путин поручил расширять экономическое сотрудничество с дружественными странами. Для этого в стране утверждена стратегия внешнеэкономической деятельности как ответ на современные риски и угрозы. В условиях санкционного давления Правительство Тульской области уделяет этому вопросу особое внимание.

Доля государств, ведущих санкционную политику, сократилась на 56,5%. При этом торговля с дружественными странами выросла почти на четверть. К примеру, объемы торговли с Китаем увеличились вдвое и достигли 185 млрд рублей.

Губернатор дополнил, что при этом не все вопросы удается комплексно решить. Так, ключевыми барьерами для тульских производителей стали ограничения, связанные с логистической и финансовой инфраструктурой. Поэтому роль Минпромторга России в поддержке регионов сложно переоценить.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Гpуздев выступил с докладом, в котором рассказал о работе системы торговых представительств Российской Федерации.

— В настоящее время торгпредства действуют в 59 иностранных государствах, а всего система торгпредств с учетом аккредитации охватывает 78 стран. Только за последние несколько лет начали свою работу новые торговые представительства в Мексике, Мьянме, Нигерии, Эфиопии и на Филиппинах. Осуществляется кадровое усиление торговых представительств, действующих на приоритетных рынках за счёт перераспределения штатной численности из торгпредств, расположенных в недружественных странах.

Он подчеркнул, что торгпредства, являясь одним из опорных инструментов развития внешней торговли России, гибко адаптируются под текущую ситуацию и новые задачи, география их присутствия неуклонно расширяется сообразно внешнеторговым приоритетам России.

— Система торгпредств доказала свою эффективность в работе регионального Центра импортозамещения. За последние два года в нем обработано более 100 запросов, 63% заявок закрыто. Около 3600 позиций импорта замещено. Порядка 600 позиций — именно благодаря помощи торгпредов. Мы высоко ценим возможность прямого диалога. В современных условиях это особенно важно для разрешения спорных вопросов и выявления барьеров, — сказал Алексей Дюмин.

После рабочей встречи торговые представители России за рубежом посетили ведущие промышленные предприятия Тульской области.