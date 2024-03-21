Юная гимнастка из Тулы попала в Книгу рекордов России, провисев на волосах 17 минут

Фото knigarekordovrossii.ru.

Расслабляться после рекорда девочка не планирует: совсем скоро её ждёт поездка на цирковой фестиваль.

Юная воздушная гимнастка из Тулы Вера Корнилова, которая поучаствовала в передаче «Лучше всех» на Первом, покоряет новые высоты. Вера установила рекорд России: она дольше всех провисела на волосах — целых 17,08 минуты.

Вера уже получила свои заслуженные награды. Родители девочки хвалят её за каждодневный труд и дисциплину, туляки поздравляют Веру в соцсетях.

Скоро Вера отправится на один из крупнейших фестивалей циркового искусства «Псковский скоморох» в город Пскове, где будет представлять Тульскую область.