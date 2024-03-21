Тульская область — вторая в ЦФО и седьмая в РФ по темпам промышленного производства

Фото пресс-службы правительства Тульской области

Об этом 21 марта на брифинге в правительстве рассказал министр промышленности Тульской области Вячеслав Романов.

Несмотря на беспрецедентное санкционное давление, промышленность региона в 2023 году продолжила рост. Индекс промышленного производства составил 114,5%. Это 7-е место по темпам промышленного производства в РФ и 2-е — в ЦФО.

Обрабатывающие производства отгрузили продукции на 1,4 трлн руб., что на 20% больше, чем годом ранее.

В оборонно-промышленном комплексе, который был и остается локомотивом промышленного роста, индекс производства составил 129%. На ключевых предприятиях отрасли объем гособоронзаказа в 2023 году уже вырос более чем в 6 раз. Ведется техническое перевооружение для производства новых видов продукции. По поручению губернатора Алексея Дюмина в регионе создан Штаб по обеспечению кадрами предприятий ОПК. Он помог трудоустроить более 17 тысяч человек с сентября 2022 года. Также значительное внимание уделяется подготовке кадров для отрасли.

В металлургии индекс производства составил 108%. Продолжается освоение новых видов изделий и реализация инвестиционных проектов.

Индекс производства в автомобильной промышленности составил 250%. В этом году губернатор Алексей Дюмин принял участие в открытии завода двигателей китайской компании HAVAL в рамках СПИК по локализации производства автокомпонентов. Всего с момента запуска завод выпустил более 200 тысяч автомобилей.

По поручению Президента РФ в рамках нацпроекта «Развитие беспилотных авиационных систем (БАС)» эта отрасль в регионе активно развивается. По итогам 2023 года подготовлено 398 операторов. Отдельное направление работы Центра беспилотных систем — исследования, разработка и производство собственных БАС. Заключено 13 соглашений о сотрудничестве с резидентами отрасли.

«Несмотря на все трудности, нам удалось сохранить стабильную работу промышленного комплекса региона — как гражданского, так и оборонного назначения. За прошлый год регион достиг значительных показателей роста и может гордиться этим результатом», — подчеркнул Вячеслав Романов.

Его достижению способствовала государственная поддержка отрасли. В частности, в 2023 году было запущено субсидирование затрат за приобретенное оборудование. 15 предприятий воспользовались этой мерой на сумму 21,6 млн рублей. В этом году объем поддержки планируется увеличить.

Директор Фонда развития промышленности Тульской области Дмитрий Пронин отметил, что в 2023 году объем федеральной поддержки промышленных предприятий увеличился на четверть и достиг 12,7 млрд рублей.

Одобрение на финансирование по льготным займам ФРП получили 22 проекта тульских предприятий на сумму более 4,7 млрд рублей. А по региональным программам объем поддержки составил 479,2 млн рублей, что вдвое больше показателя прошлого года. Ее получили проекты по импортозамещению и обеспечению технологического суверенитета.

Также в прошлом году 10 предприятий региона воспользовались промышленной ипотекой на строительство или приобретение производственной недвижимости. Объем льготных кредитов составил около 1,5 млрд рублей.

В целом за время деятельности Фонда одобрение получило 87 проектов тульских предприятий на 18,8 млрд рублей. Общий объем инвестиций в проекты превысил 41 млрд рублей.

В рамках национального проекта «Производительность труда» удалось в среднем на треть увеличить выработку на 65 предприятиях региона.

Дмитрий Пронин:

«В этом году будут введены новые меры поддержки. В том числе — гранты компаниям — разработчикам приоритетной продукции на проектирование и изготовление опытных образцов. Целый ряд тульских компаний активно включился в выпуск продукции, необходимой для обороноспособности страны, и новая программа позволит ускорить ее вывод в серийное производство».