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За два месяца в Тульской области 10 человек погибли в ДТП из-за выезда на встречку
Фото УГИБДД по Тульской области.

За два месяца в Тульской области 10 человек погибли в ДТП из-за выезда на встречку

Кроме того, 66 человек получили травмы.

За 2 месяца 2024 года на дорогах Тульской области по вине водителей из-за выезда на полосу встречного движения произошло 40 ДТП, в которых 10 человек погибло, 66 получили ранения. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Многие водители считают, что обгон по встречке — отличный способ сократить время в пути, особенно в условиях большого потока машин и увеличения количества пробок на дорогах. Однако в результате этого может произойти лобовое столкновение со встречным автомобилем, которое зачастую влечет за собой человеческие жертвы.

Запрещается выполнять обгон в случаях, если:

  • транспортное средство, движущееся впереди, производит обгон или объезд препятствия;
  • транспортное средство, движущееся впереди по той же полосе, подало сигнал поворота налево;
  • водитель понимает, что после окончания обгона он не сможет, не создавая опасности для движения и помех обгоняемому транспортному средству, вернуться на ранее занимаемую полосу;
  • транспортное средство, следующее за вашим, начало обгон.

Также обгон запрещается:

  • на регулируемых перекрестках, а также на нерегулируемых при движении по дороге, не являющейся главной;
  • на пешеходных переходах;
  • на железнодорожных переездах и ближе, чем за 100 метров перед ними;
  • на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними, а также в тоннелях;
  • в конце подъема, на опасных поворотах и на других участках с ограниченной видимостью.

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