За два месяца в Тульской области 10 человек погибли в ДТП из-за выезда на встречку

Фото УГИБДД по Тульской области.

За 2 месяца 2024 года на дорогах Тульской области по вине водителей из-за выезда на полосу встречного движения произошло 40 ДТП, в которых 10 человек погибло, 66 получили ранения. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Многие водители считают, что обгон по встречке — отличный способ сократить время в пути, особенно в условиях большого потока машин и увеличения количества пробок на дорогах. Однако в результате этого может произойти лобовое столкновение со встречным автомобилем, которое зачастую влечет за собой человеческие жертвы.

Запрещается выполнять обгон в случаях, если:

транспортное средство, движущееся впереди, производит обгон или объезд препятствия;

транспортное средство, движущееся впереди по той же полосе, подало сигнал поворота налево;

водитель понимает, что после окончания обгона он не сможет, не создавая опасности для движения и помех обгоняемому транспортному средству, вернуться на ранее занимаемую полосу;

транспортное средство, следующее за вашим, начало обгон.

Также обгон запрещается: