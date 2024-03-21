За два месяца в Тульской области 10 человек погибли в ДТП из-за выезда на встречку

За 2 месяца 2024 года на дорогах Тульской области по вине водителей из-за выезда на полосу встречного движения произошло 40 ДТП, в которых 10 человек погибло, 66 получили ранения. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Многие водители считают, что обгон по встречке — отличный способ сократить время в пути, особенно в условиях большого потока машин и увеличения количества пробок на дорогах. Однако в результате этого может произойти лобовое столкновение со встречным автомобилем, которое зачастую влечет за собой человеческие жертвы.
Запрещается выполнять обгон в случаях, если:
- транспортное средство, движущееся впереди, производит обгон или объезд препятствия;
- транспортное средство, движущееся впереди по той же полосе, подало сигнал поворота налево;
- водитель понимает, что после окончания обгона он не сможет, не создавая опасности для движения и помех обгоняемому транспортному средству, вернуться на ранее занимаемую полосу;
- транспортное средство, следующее за вашим, начало обгон.
Также обгон запрещается:
- на регулируемых перекрестках, а также на нерегулируемых при движении по дороге, не являющейся главной;
- на пешеходных переходах;
- на железнодорожных переездах и ближе, чем за 100 метров перед ними;
- на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними, а также в тоннелях;
- в конце подъема, на опасных поворотах и на других участках с ограниченной видимостью.