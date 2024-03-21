В Туле родители написали ЕГЭ и рассказали, что думают об этом

Фото Алексея Пирязева.

21 марта в ЦО № 7 Тулы прошла ежегодная акция «Сдаем ЕГЭ вместе с родителями». В этот раз единый госэкзамен писали по истории.

Вместе с родителями выпускников ЕГЭ по истории «сдавала» директор департамента по контролю и надзору образования Ольга Макарова. По ее словам, сегодняшний экзамен максимально приближен к настоящему.

Вход в школу — по паспортам, в классе — полноценный инструктаж от наблюдателей.

— Этот формат нужен для того, чтобы родители поняли, что ждет их детей на экзамене. С одной стороны — это ответственность, с другой — необходимость оставаться спокойными, — пояснила Ольга Макарова.

Родители старшеклассников поделились, почему для них так важно пройти нелегкое испытание вместе с детьми.

Екатерина Белоусова:

— Экзамены сдавала в последний раз в институте. Это был классический формат: тянула билет, отвечала преподавателю. С ЕГЭ знакома по роду деятельности: я учитель химии, была наблюдателем на экзамене. Сегодня сдаем историю. С ней я сталкивалась в последний раз в школе. В этом году именно этот предмет сдает мой сын.

Считаю, что ЕГЭ — очень сложный этап в жизни детей. Иногда те знания, которые требуются для сдачи, выходят за рамки школьной программы, затрагивают уже вузовскую.

Думаю, что любой родитель, который не знаком с этой системой, после написания экзамена сможет понять стресс ребенка. Очень здорово, что организована такая акция, она сближает детей и родителей. За два месяца до начала экзаменов уже поздно говорить о грандиозной подготовке — поисках репетитора или онлайн-школы. Сегодня родитель должен помочь подготовиться прежде всего морально, чтобы ребенок не стрессовал.

Жизнь на ЕГЭ не заканчивается. У родителей в кармане должны быть запасные варианты на случай, если дети покажут результаты ниже ожидаемого.

Андрей Щербаков:

— В этом году ЕГЭ сдает старшая дочь. Я сам люблю историю, хотя у меня и техническое образование. Вся наша семья любит историю. Грубо говоря, многие люди ездят отдыхать на юг, мы — на север. Псков, Нижний, Великий Новгород, Вологда, Кострома — интересные места, где можно углубиться в события прошлого.

В ЕГЭ по истории есть задания, где по фото нужно определить памятник архитектуры — вот знакомлю детей с ними вживую.

К сегодняшнему экзамену я не готовился. Я постоянно читаю издания российских историков: Костомарова, Соловьева, Ключевского. Изучаю и современных историков, можно сказать, андеграундных, которые пишут в соцсетях.

Жду, что после экзамена смогу посоветовать дочери, на какие моменты в подготовке лучше обратить внимание. Хотя я думаю, что дети лучше нас уже все знают!

Юлия Сальникова:

— В этом году дочь сдает три экзамена, среди которых история и английский. Я сама 20 лет назад сдавала историю в университете, когда училась на юридическом. Считаю, штудировать одни учебники не обязательно. Например, на Первом канале выходили интересные исторические фильмы о Романовых и Рюриковичах. Это подробные, хорошие источники. В семье мы очень любим историю и интересуемся ей. Недавно смотрели фильм о декабристах и обсуждали его вместе с детьми (у меня еще сын).

К сегодняшнему экзамену, честно, не готовилась. Открыла учебник и… закрыла. Попросила дочь напомнить мне ключевые периоды истории, и она мне все рассказала. И снова вместе с младшим сыном мы пустились в бурную дискуссию и обсуждения!

Перед экзаменом дочь мне сказала: «Мамочка, мы за тебя держим кулачки и верим в тебя!»

А вы сдавали ЕГЭ? Расскажите в комментариях!