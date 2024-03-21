В Туле презентовали пилотный проект цифровой платформы по трудоустройству молодежи

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

21 марта в кластере «Октава» обсудили проект «Карьерный навигатор», который будет реализован в Тульской области при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ).

В мероприятии приняли участие представители Минпросвещения и Минпромторга России, правительства Тульской области, образовательных учреждений и предприятий региона, региональный сервисный уполномоченный Тульской области.

Директор центра молодежных инициатив АСИ Александр Вайно рассказал о задачах проекта «Карьерный навигатор». В частности, он будет способствовать привлечению студентов и выпускников в приоритетные отрасли экономики — промышленность, строительство, энергетику.

— «Карьерный навигатор» — это цифровая платформа, которая помогает выпускнику найти работодателя. Сервис включает информацию о вакансиях, характеристику отраслей, исследования рынка труда, прогнозы востребованных компетенций и профессий, предложения по стажировкам, — сказал Александр Вайно.

Заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков отметил, что при поддержке губернатора Алексея Дюмина в регионе ведется большая работа по профориентации молодежи.

— Для привлечения кадров на предприятия региона разработана программа «Работай в Туле». Уделяется внимание развитию дополнительного образования, профильного обучения старшеклассников. Цифровая платформа по трудоустройству станет подспорьем в решении этой важной для региона задачи, — сказал Дмитрий Марков.

Подготовка сервисов «Карьерного навигатора» будет завершена летом этого года. С осени начнется тестирование. Платформа также будет доступна в виде приложения для смартфонов.