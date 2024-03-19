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Как туляки могут поддержать проекты «Народного бюджета»

Как туляки могут поддержать проекты «Народного бюджета»

Каждый житель области может выбрать, какой двор благоустроить или где отремонтировать дорогу.

18 марта стартовало электронное голосование за инициативные проекты в «Народный бюджет — 2025» на портале «Открытый регион 71». Оно продлится до 18 апреля — каждый житель области может выбрать, какой двор благоустроить, где отремонтировать дорогу или установить детскую площадку.

Чтобы проголосовать, необходимо зайти на сайт «Открытый регион 71» через портал «Госуслуги», открыть раздел «Народный бюджет», выбрать любой из 1055 проектов и поддержать его.

Количество голосов в поддержку проектов — один из решающих критериев. Конкурсная комиссия завершит оценку к 7 мая, после чего будут объявлены победители.

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