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В Тульской области сформировали два противоразмывных поезда

В Тульской области сформировали два противоразмывных поезда

В состав каждого входят вагоны со щебнем, шпалами, пиломатериалами и необходимым набором инструментов и механизмов.

На Московской железной дороге заблаговременно начались противопаводковые мероприятия. В зоне особого внимания находятся мосты, водопропускные трубы и коллекторы. Специальные бригады очищают инженерные сооружения от мусора и снега. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, в настоящее время в Тульской области расчищено от снега и льда свыше 440 малых мостов и водопропускных сооружений, 339 км кюветов, 268 км водоотводных канав, обследовано 182 насыпей и выемок. Продолжается уборка и вывоз снега на станциях. 

Кроме того, железнодорожники постоянно следят за уровнем воды в реках. В бассейнах рек Ока, Упа, Красивая Меча, Осётр, Плава, промеры проводятся на водомерных постах дважды в день.

В Тульском регионе МЖД сформированы два противоразмывных поезда. В состав каждого входят вагоны со щебнем, шпалами, пиломатериалами и необходимым набором инструментов и механизмов.

Перед началом паводка все локомотивные бригады эксплуатационных и моторвагонных депо, работники путевого комплекса прошли специальные технические занятия о порядке действий в случае обнаружения размывов железнодорожного полотна.

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