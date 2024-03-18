Тулякам предлагают вакансии с зарплатой до 250 000 рублей в сфере финансов и бухгалтерии

Аналитики hh.ru определили, какие вакансии в сфере финансов и бухгалтерии в марте стали самыми высокооплачиваемыми.
Рейтинг выглядит так:
- Главный бухгалтер/руководитель финансово-бухгалтерской службы — до 250 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/94617211
- Координатор финансовых потоков — от 150 000 до 250 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/93238977
- Главный бухгалтер — от 150 000 до 180 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/94652592
- Заместитель главного бухгалтера — до 150 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/94616499
- Начальник финансово-экономического отдела — от 136 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/94589763
- Заместитель главного бухгалтера — от 112 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/90770512
- Старший менеджер по работе с ключевыми клиентами малого бизнеса — от 106 500 до 153 099 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/94493293
- Старший менеджер по привлечению корпоративных клиентов — от 106 500 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/93622636
- Старший менеджер по работе с ключевыми клиентами малого бизнеса — от 106 500 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/94701579
- Главный бухгалтер — от 100 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/94507795