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Почти 6000 блинов и 210 литров чая: как музей-заповедник «Куликово поле» провожал зиму
Фото Романа Солопова.

Почти 6000 блинов и 210 литров чая: как музей-заповедник «Куликово поле» провожал зиму

По традиции Масленицу гуляли семь дней.

2778 пшеничных, тыквенных, кукурузных, гречишных, пшенных блинов, 579 вареников, 10 килограммов плова с полбой, 19 килограммов сушек, 9 литров варенья, 210 литров чая и 30 литров узвара съели и выпили на масленой неделе посетители музеев на Куликовом поле и в тульских филиалах музея-заповедника.

По традиции Масленицу гуляли семь дней. В Епифани на усадьбе купца Байбакова соорудили снежную горку и крепость. За высокой стеной цитадели пряталась обрядовая кукла, олицетворяющая Весну, в ожидании туристов.

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На Конном дворе вспомнили старинную традицию масленичного поезда и звали приезжающих прокатиться вместе с Масленицей в санях по еще заснеженной степи.

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В Моховом стреляли из лука в тире, играли в боулинг с матрешками и угощались средневековыми блюдами на новый лад. По традиции повара музея соединили восточную и русскую традицию и наготовили плов с полбой. Воскресный разгуляй в Монастырщине собрал сотни взрослых и детей вокруг 5-метровой Масленицы.

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В музее «Тульские древности» посетители знакомились с народными традициями празднования Масленицы в русской избе, в пространстве «Археология» — на исторической кухне. Первые уходили домой с рецептами старинных куликовских блинов, а посетители Музейного квартала пробовали печево и узнавали рецептуру. На кулинарной программе «Масленица. Праздничный стол Куликова поля» подавали тыквенные тянки, гречишники и пшенники, вареники с капустой.

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