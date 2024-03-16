«Мертвые души» в детсаду, скейтбординг и труба преткновения: топ-5 новостей недели на Myslo

Самой популярной новостью недели стал прогноз научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда. Он заявил, что настоящее весеннее тепло придёт в центральную часть России в апреле – столбики термометров поднимутся до +15 градусов. Публикация набрала почти 22000 просмотров.

Полгода назад в чате для военнослужащих познакомились Александра Скороход и Александр Ким. А 7 марта они стали мужем и женой. Забавное видео с их свадебной церемонии наши читатели посмотрели больше 17000 раз.

Многодетный отец Дмитрий Чебанов столкнулся с неразрешимой проблемой – его семье выделили земельный участок, на котором невозможно ничего построить. Причина – в газовой трубе, которая перекрывает проезд спецтехники. Мы выяснили, что по этому поводу думают газовики и как обстоит ситуация с выделением земельных участков многодетным тулякам. Этот текст просмотрели свыше 12300 раз.

Бывшая заведующая детским садом № 1 пос. Заокский Алла Сурнычева стала «Юрием Деточкиным 21 века» – чтобы сделать в садике ремонт, она фиктивно приняла на работу сотрудников, а начисляемыми в качестве зарплаты деньгами расплачивалась с подрядчиками. Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы. Это историю уже прочитали больше 9600 раз.

На минувших выходных в «Октаве» прошли соревнования по скейтбордингу – их посетили более 30 человек из разных городов России. Мы поговорили с участниками и узнали, почему скейтбординг из дворового увлечения превратился в целую субкультуру. Репортаж набрал почти 8500 просмотров.