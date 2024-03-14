В Тульской области ввели дополнительную меру соцподдержки для медиков

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Получать её будут главные внештатные специалисты регионального минздрава, ответственные за оздоровление населения.

Председатель правительства Тульской области Вячеслав Федорищев подписал постановление о введении дополнительной ежемесячной выплаты для медицинских работников, ответственных за достижение целевых показателей в сфере здравоохранения.

Рассчитывать на неё смогут главные внештатные специалисты областного минздрава – онколог, кардиолог, психиатр-нарколог и другие.

Выплаты будут начисляться при достижении целевых показателей, которых установлено более 50. Среди них – снижение уровня детской смертности, количество выявленных на ранних стадиях злокачественных новообразований и т. д. Максимальные размеры выплат – от 40 до 50 тысяч рублей. Полный текст документа можно найти тут.