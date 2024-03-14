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Туляков приглашают на закрытие Губернского катка
Фото Алексея Пирязева.

Туляков приглашают на закрытие Губернского катка

В этот день два вечерних сеанса пройдут под музыку тульских диджеев.

17 марта Губернский каток в Туле завершит свою работу. Вечерние сеансы в 18.00 и 20.00 традиционно пройдут под музыку тульских диджеев. Состоится розыгрыш призов среди посетителей.

Напомним, в прошлом году каток завершил работу 2 апреля.

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сегодня, в 16:35 +1
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