Туляков приглашают на закрытие Губернского катка

17 марта Губернский каток в Туле завершит свою работу. Вечерние сеансы в 18.00 и 20.00 традиционно пройдут под музыку тульских диджеев. Состоится розыгрыш призов среди посетителей.
Напомним, в прошлом году каток завершил работу 2 апреля.
В этот день два вечерних сеанса пройдут под музыку тульских диджеев.
17 марта Губернский каток в Туле завершит свою работу. Вечерние сеансы в 18.00 и 20.00 традиционно пройдут под музыку тульских диджеев. Состоится розыгрыш призов среди посетителей.
Напомним, в прошлом году каток завершил работу 2 апреля.
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