Тульским военнослужащим передали новую партию техники и оборудования

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Военнослужащие поблагодарили Алексея Дюмина за всестороннюю поддержку с первых дней начала СВО.

14 марта по поручению Губернатора Алексея Дюмина министр региональной безопасности Тульской области Сергей Косов передал тульским военнослужащим новую партию дополнительного имущества — автомобили, технические средства, специальное оборудование, беспилотные летательные аппараты, в том числе тульского производства, а также имущество, необходимое для обустройства быта в полевых условиях.

Глава региона на постоянной основе оказывает поддержку военнослужащим. Правительство находится на связи с командирами воинских подразделений, где служат туляки. По заявкам снабжает их всем необходимым.

Региональное правительство, бизнес, общественные объединения, партия «Единая Россия», ОНФ и неравнодушные жители области вносят посильный вклад в победу.

Военнослужащие поблагодарили Алексея Дюмина за всестороннюю поддержку с первых дней начала СВО. Бойцам оперативно направляется вся необходимая техника, оборудование и снаряжение.