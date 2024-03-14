В Ясной Поляне закроют Дом Толстого

Фото из архива Myslo.

С 2 по 12 апреля в Доме Льва Толстого пройдет подготовка к очередному летнему сезону.

В это время экскурсии будут проходить по маршруту «Заповедник — Флигель Кузминских».

В течение десяти дней специалисты музея будут проводить влажную уборку помещений, мыть окна и выставлять на лето вторые рамы, профилактически обрабатывать комнаты от жука-точильщика. Кроме того, в эти дни музей посетят специалисты, которые проведут осмотр коллекций и дадут рекомендации по их хранению и реставрации.

— Подготовка к зимнему и летнему сезонам — неотъемлемая часть работы музея. Дом Толстого закрывается для посетителей дважды в год — весной и осенью — для проведения профилактических работ. Наша задача — сохранить уникальный Дом таким, каким он был при его знаменитом владельце, — сообщили работники музея-усадьбы «Ясная Поляна».