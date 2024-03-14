Тульские предприниматели с деловым визитом посетили Казахстан

Фото: https://econom.tularegion.ru.

С 12 по 14 марта делегация Тульской области с деловым визитом посетила Казахстан. Бизнес-миссию возглавил генеральный директор Корпорации развития и поддержки региона Павел Татаренко.

В состав делегации вошли представители семи экспортно-ориентированных компаний региона из разных отраслей промышленности: «Хозсфера», «Грэнт», «Левагро», «Армас», «Аврора», «Альфа», «Медовые традиции».

— По поручению губернатора Алексея Геннадьевича Дюмина правительство региона помогает тульским производителям налаживать деловые связи с зарубежными компаниями. Тульская область и Республика Казахстан эффективно сотрудничают в разных сферах на протяжении нескольких десятилетий. По итогам 2023 года Казахстан стал одним из основных торговых партнеров нашего региона. При содействии регионального Центра поддержки экспорта 20 предпринимателей заключили экспортные контракты с казахстанскими партнерами. Визит позволит укрепить и расширить экспортные связи между регионами, — отметил Павел Татаренко.

В ходе бизнес-миссии состоялась презентация экспортного и инвестиционного потенциала Тульской области.

На двусторонней встрече Павел Татаренко и торговый представитель РФ в Казахстане Антон Логинов обсудили перспективы дальнейшего развития взаимовыгодных торгово-экономических отношений предприятий Тульской области с Казахстаном.

В течение трех дней тульские предприниматели провели порядка 60 деловых встреч. Казахстанским партнерам презентовали товары повседневного спроса, молочную продукцию, тульские пряники и белевскую пастилу, одежду, комплектующие для кранов и подъёмной техники, металлические изделия. Члены делегации посетили ведущие предприятия и торговые сети города.