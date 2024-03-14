Названы вакансии в Туле с зарплатой до 110 000 рублей в сферах искусства, развлечения и массмедиа

Аналитики hh.ru определили, какие вакансии в сферах искусства, развлечения и массмедиа в марте стали самыми высокооплачиваемыми.
Рейтинг выглядит так:
- Управляющий фотоцентра — от 60 000 до 110 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/93140552
- Web-дизайнер на Тильда — от 60 000 до 100 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/94023554
- UI/UX дизайнер/веб-дизайнер — от 60 000 до 80 000 руб. до вычета налогов,https://tula.hh.ru/vacancy/91042231
- 3D-дизайнер — до 80 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/93787704
- Пишущий редактор — от 50 000 до 80 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/93979362
- Специалист Pre-press, дизайнер-верстальщик — от 50 000 до 70 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/93794121
- Дизайнер-верстальщик — от 50 000 до 70 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/94285779
- Фотограф-продавец — от 40 000 до 70 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/93143628
- Колорист — от 55 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/93260738