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Названы вакансии в Туле с зарплатой до 110 000 рублей в сферах искусства, развлечения и массмедиа

Названы вакансии в Туле с зарплатой до 110 000 рублей в сферах искусства, развлечения и массмедиа

Подборку подготовил портал HeadHunter.

Аналитики hh.ru определили, какие вакансии в сферах искусства, развлечения и массмедиа в марте стали самыми высокооплачиваемыми.

Рейтинг выглядит так:

  1. Управляющий фотоцентра — от 60 000 до 110 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/93140552
  2. Web-дизайнер на Тильда — от 60 000 до 100 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/94023554
  3. UI/UX дизайнер/веб-дизайнер — от 60 000 до 80 000 руб. до вычета налогов,https://tula.hh.ru/vacancy/91042231
  4. 3D-дизайнер — до 80 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/93787704
  5. Пишущий редактор — от 50 000 до 80 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/93979362
  6. Специалист Pre-press, дизайнер-верстальщик — от 50 000 до 70 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/93794121
  7. Дизайнер-верстальщик — от 50 000 до 70 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/94285779
  8. Фотограф-продавец — от 40 000 до 70 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/93143628
  9. Колорист — от 55 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/93260738

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