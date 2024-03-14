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Скандал полувековой давности в белевском роддоме: завершена генетическая экспертиза
Фото из архива Myslo

Скандал полувековой давности в белевском роддоме: завершена генетическая экспертиза

Из-за проведения необходимых исследований рассмотрение дела в суде было приостановлено на два месяца.

Суворовский межрайонный суд Тульской области продолжит рассматривать иск жительниц Белевского района к Российской Федерации, в лице Минфина РФ, Белевской районной больницы, и другим ведомствам.

Напомним, Светлану Косенкову и Ольгу Коробову перепутали в роддоме. Они выросли в чужих семьях, а о подмене узнали только полвека спустя. Теперь они хотят получить компенсацию в размере 21 млн рублей.

Подробности этой истории читайте здесь.

18 января было удовлетворено ходатайство представителя истцов о назначении молекулярно-генетической экспертизы. Она завершена, результаты исследования поступили в суд. Очередное заседание по делу пройдёт 19 марта, в 11.00.

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сегодня, в 19:42 +3
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Место
Тульская область
 

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