В Щекинском районе объявлен конкурс на замещение поста главы администрации

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С 2019 года её возглавляет Александр Гамбург. Срок его полномочий истекает меньше, чем через месяц.

С 18 по 22 марта пройдёт сбор документов от кандидатов на должность главы администрации Щекинского района. Документы может подать любой желающий в возрасте от 18 до 65 лет, владеющий русским языком, имеющий высшее образование и четырёхлетний стаж работы по специальности или муниципальной службы.

Претенденты также должны будут предоставить информацию о своих доходах, медицинскую справку о состоянии здоровья и собственную концепцию программы социально-экономического развития района.

Индивидуальные собеседования с каждым из кандидатов состоятся 29 марта. С апреля 2019 года администрацией Щекинского района руководит Александр Гамбург. Он был назначен на должность на пятилетний срок.