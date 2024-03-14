В Щекинском районе объявлен конкурс на замещение поста главы администрации

С 18 по 22 марта пройдёт сбор документов от кандидатов на должность главы администрации Щекинского района. Документы может подать любой желающий в возрасте от 18 до 65 лет, владеющий русским языком, имеющий высшее образование и четырёхлетний стаж работы по специальности или муниципальной службы.
Претенденты также должны будут предоставить информацию о своих доходах, медицинскую справку о состоянии здоровья и собственную концепцию программы социально-экономического развития района.
Индивидуальные собеседования с каждым из кандидатов состоятся 29 марта. С апреля 2019 года администрацией Щекинского района руководит Александр Гамбург. Он был назначен на должность на пятилетний срок.