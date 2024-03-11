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За год доходы бюджета Тульской области превысили 126 млрд рублей
Фото из архива Myslo

За год доходы бюджета Тульской области превысили 126 млрд рублей

Исполнение бюджета стало одним из главных вопросов еженедельного оперативного совещания в региональном правительстве.

Алексей Дюмин отметил, что в области продолжалась реализация национальных проектов, были введены дополнительные меры поддержки военнослужащих и их семей, семей с детьми:

– Значительные средства направлены на строительство, ремонт и оснащение учреждений здравоохранения и образования. Мы продолжили поддерживать спорт, помогать муниципальным образованиям», – сказал губернатор.

Министр финансов Тульской области Александр Климов доложил, что доходы бюджета в прошлом году выросли на 6,8 млрд рублей или 5,7%. Рост обеспечили поступления по налогам на прибыль организаций, на доходы физических лиц, по акцизам и т. д. По объему доходов регионального бюджета Тульская область занимает 5 место в ЦФО.

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Расходы бюджета в 2023 году составили 125,2 млрд рублей. Наибольший объем приходится на социальную политику, образование, здравоохранение. В течение года расходы бюджета значительно выросли. Это связано с реализацией инфраструктурных проектов, мер поддержки участников СВО и членов их семей.

На укрепление материальной базы учреждений здравоохранения, культуры и спорта, ремонт зданий социального обслуживания, благоустройство территорий медучреждений ушло более 3,2 млрд рублей. Около 3,1 млрд рублей выделено на строительство объектов культуры, здравоохранения и спорта. На строительство ФОКов в Ясногорске, Куркино и Туле направлено почти 390 млн рублей. Более 7,2 млрд рублей – на поддержку семей, воспитывающих детей, более 2,6 млрд – на закупку лекарств. На создание новых мест в школах направлено почти 700 млн рублей. Порядка 600 млн рублей выделено на организацию летнего отдыха детей.

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Вырос объем дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, направляемых в бюджеты муниципалитетов (37,6 млрд рублей).

В минувшем году на финансирование 34 государственных программ было направлено 113,9 млрд рублей – более 90% всех расходов бюджета области. На реализацию нацпроектов, инициированных президентом Владимиром Путиным, ушло 16,7 млрд рублей.

На совещании также шла речь об использовании резервного фонда правительства региона, который формируется по поручению губернатора для решения непредвиденных вопросов. Алексей Дюмин отметил, что в прошлом году значительная часть средств пошла на поддержку участников СВО и их семей, докапитализацию Фонда развития промышленности, точечное решение проблемных вопросов ЖКХ и многое другое. Александр Климов доложил, что в годовые расходы фонда составили порядка 4,4 млрд рублей. В 2024 году на резервный фонд выделено 3 млрд рублей. При уточнении бюджета эту сумму планируют увеличить.

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Госдолг региона составил 22,7 млрд рублей. По словам Александра Климова, коммерческих заимствований в его структуре нет, все соглашения с Минфином России выполнены. Остатки собственных средств составили 5,6 млрд рублей. Это позволило создать «подушку безопасности» и уже в начале года финансировать социально значимые проекты.

Среди ключевых задач министерства финансов Тульской области в этом году: повышение эффективности бюджетных расходов, автоматизация бюджетных процессов, достижение сбалансированности доходов и расходов, поддержка муниципальных образований и т. д.

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сегодня, в 21:50 +1
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