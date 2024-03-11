Масленичные блины обойдутся тулякам в 131 рубль

Фото из архива Myslo

В первый день Масленичной недели портал Bankiros.ru опубликовал «индекс блинов». Специалисты сравнили данные Росстата по всем регионам страны и выяснили, сколько стоят продукты, необходимые для приготовления примерно 20 блинов.

В качестве базовой величины учитывались цены 1 литра молока 2,5-3,2% жирности, 2 куриных яиц, 500 г. пшеничной муки и 100 г. сахара. В среднем по России такой набор обойдётся в 134 рубля. На уровне ЦФО средняя цена составила 135 рублей. В Тульской области «индекс блинов» составил 131 рубль.

Самые дешевые блины – в Мордовии (111 рублей), самые дорогие – в Магаданской области (241 рубль).