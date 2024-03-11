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Масленичные блины обойдутся тулякам в 131 рубль
Фото из архива Myslo

Масленичные блины обойдутся тулякам в 131 рубль

Именно столько стоит набор продуктов, необходимый для приготовления традиционного угощения.

В первый день Масленичной недели портал Bankiros.ru опубликовал «индекс блинов». Специалисты сравнили данные Росстата по всем регионам страны и выяснили, сколько стоят продукты, необходимые для приготовления примерно 20 блинов. 

В качестве базовой величины учитывались цены 1 литра молока 2,5-3,2% жирности, 2 куриных яиц, 500 г. пшеничной муки и 100 г. сахара. В среднем по России такой набор обойдётся в 134 рубля. На уровне ЦФО средняя цена составила 135 рублей. В Тульской области «индекс блинов» составил 131 рубль.

Самые дешевые блины – в Мордовии (111 рублей), самые дорогие – в Магаданской области (241 рубль).

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Фотограф:
сегодня, в 22:29 +1
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