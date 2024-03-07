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Вдовам и матерям погибших участников СВО вручили подарки к 8 марта
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Вдовам и матерям погибших участников СВО вручили подарки к 8 марта

Это было сделано по поручению главы региона Алексея Дюмина.

В преддверии Международного женского дня в Тульской области вдовы и матери погибших участников военных действий получили подарочные наборы. В Туле семью погибшего участника СВО посетил зампред регионального правительства Дмитрий Марков.

– Встречи с семьями – это особенные моменты, когда мы можем выразить глубокую признательность не только самим военным, но и их женам, которые смело и с любовью защищают тыл. Поддержка семьи во время службы - неоценимый вклад в общую безопасность и благополучие, – сказал он.

При поддержке Алексея Дюмина в Тульской области ветеранам боевых действий, членам их семей и семьям погибших военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов предоставляется широкий спектр мер соцподдержки. 

Президент Владимир Путин неоднократно отмечал, что поддержка со стороны близких и государства является ключевым моментом мотивации для участников спецоперации.

Ведётся приём заявлений на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей к 8 марта. Ее могут получить жены и дочери (в возрасте до 18 лет и до 23 лет, если они учатся на очной форме обучения) участников СВО. Заявление можно подать здесь, а также в МФЦ и в районных отделах управления соцзащиты.

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