Где в Туле работают цветочные ярмарки

В Туле работают семь цветочных ярмарок. Они открыты в преддверии Международного женского дня. Об этом сообщили в администрации города.
Ярмарки будут работать по 8 марта включительно по следующим адресам:
- улица Металлургов, трамвайная остановка «Поликлиника»;
- улица Кутузова, трамвайная остановка «ДК ТуКЗ»;
- улица Вильямса, автобусная остановка «Областная больница»;
- улица Дмитрия Ульянова, троллейбусная остановка «Красноармейский проспект»;
- улица Первомайская, троллейбусная остановка «Улица Первомайская»;
- улица Оборонная, трамвайная остановка «Улица Кауля»;
- улица Луначарского, д. 12.