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Где в Туле работают цветочные ярмарки
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Где в Туле работают цветочные ярмарки

Публикуем адреса.

В Туле работают семь цветочных ярмарок. Они открыты в преддверии Международного женского дня. Об этом сообщили в администрации города.

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Ярмарки будут работать по 8 марта включительно по следующим адресам:

  • улица Металлургов, трамвайная остановка «Поликлиника»;
  • улица Кутузова, трамвайная остановка «ДК ТуКЗ»;
  • улица Вильямса, автобусная остановка «Областная больница»;
  • улица Дмитрия Ульянова, троллейбусная остановка «Красноармейский проспект»;
  • улица Первомайская, троллейбусная остановка «Улица Первомайская»;
  • улица Оборонная, трамвайная остановка «Улица Кауля»;
  • улица Луначарского, д. 12.

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