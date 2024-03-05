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На улице Металлистов появится театральный музей Бахрушина
Фото Алексея Пирязева.

На улице Металлистов появится театральный музей Бахрушина

Он расположится в двух зданиях.

4 марта на оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина обсудили развитие музейных проектов.

По словам министра культуры Тульской области Татьяны Рыбкиной, в 2025–2026 гг. в областной столице планируют открыть новые филиалы трех федеральных музеев.

Театральный музей Бахрушина расположится в двух зданиях на ул. Металлистов в Музейном квартале. В нем будет создано интерактивное экспозиционное пространство «Мир театральных профессий». Каждый из шести залов будет посвящен отдельной профессии, где с помощью современных технологий можно попробовать себя в роли актера, драматурга, режиссера, костюмера, реквизитора, бутафора, гримера, композитора и др. Каждый зал будет наполнен уникальными предметами из фондов Бахрушинского музея. Реставрацию планируется завершить до конца 2024 года.

В бывшем кинотеатре «Центральный» на проспекте Ленина появится Политехнический музей. Он станет многофункциональным просветительским и культурным центром для взрослых и детей. В музее будут представлены композиции «Автобиография», «История кинотеатра „Центральный“», основная экспозиция о промышленности и новых материалах. А также — научные мастерские, детское пространство, кафе, книжная гостиная, многофункциональный зал, летний дворик для мероприятий на воздухе. Открытие запланировано на 2025 год.

На перекрестке Садового переулка и ул. Менделеевской в Туле откроется филиал Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Он будет работать в формате крупных долгосрочных сменных выставок икон и предметов древнерусского искусства из фондов музея. К ремонтно-реставрационным работам подрядчик приступит уже в марте, а завершить все работы и открыть музей планируется в 2026 году.

Алексей Дюмин отметил, что правительство Тульской области совместно с Фондом Валерия Гергиева приступило к созданию Музея Родиона Щедрина на его малой родине в городе Алексине.

Татьяна Рыбкина сообщила, что уже создана рабочая группа, в которую вошли руководители ведущих региональных музеев, представители музея имени А. А. Бахрушина, Фонда Валерия Гергиева, Российского государственного архива литературы и искусства, Московской государственной консерватории и Академии хорового искусства.

В сентябре в Алексине планируется открыть дом-музей и провести первый фестиваль, посвященный Родиону Щедрину.

Губернатор поручил своему первому заместителю Дмитрию Миляеву координировать реализацию проекта.

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сегодня, в 11:44 −1
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