Как тулякам подать заявление на получение единого пособия

Фото из архива Myslo.

Отделение СФР по Тульской области принимает заявления на назначение и продление единого пособия. С начала 2024 года уже 11 433 семьи с детьми до 17 лет и 401 беременная оформили данную меру социальной поддержки.

Напомним, претендовать на единое пособие могут дети и родители, которые являются гражданами РФ и постоянно проживают в стране. При оформлении пособия применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей или объективные причины ее отсутствия.

Размер пособия также зависит от доходов семьи. Он может составлять на ребенка— 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей. Для беременных, вставших на учет в ранние сроки, — 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения.

В этом году в Тульской области беременным единое пособие выплачивается в размере 8422, 12 633 или 16 844 рублей, а пособие на детей — 7494,5, 11 241,75 или 14 989 рублей соответственно.

Отделение СФР по Тульской области назначает единое пособие в формате социального казначейства. Это означает, что человеку в большинстве случаев достаточно подать заявление через портал Госуслуг. Остальные сведения специалисты проверят в рамках межведомственного взаимодействия.

Согласно действующим правилам, единое пособие назначается на 12 месяцев. Чтобы продлить выплату еще на год, семье нужно заново подать заявление. Сделать это можно заранее — в течение месяца до конца срока выплаты.

Получить консультацию по оформлению пособия можно по телефону единого контакт-центра 8 800 100-00-01 (звонок бесплатный).