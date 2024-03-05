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Как тулякам подать заявление на получение единого пособия
Фото из архива Myslo.

Как тулякам подать заявление на получение единого пособия

Размер пособия зависит от доходов семьи.

Отделение СФР по Тульской области принимает заявления на назначение и продление единого пособия. С начала 2024 года уже 11 433 семьи с детьми до 17 лет и 401 беременная оформили данную меру социальной поддержки.

Напомним, претендовать на единое пособие могут дети и родители, которые являются гражданами РФ и постоянно проживают в стране. При оформлении пособия применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей или объективные причины ее отсутствия.

Размер пособия также зависит от доходов семьи. Он может составлять на ребенка— 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей. Для беременных, вставших на учет в ранние сроки, — 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения.

В этом году в Тульской области беременным единое пособие выплачивается в размере 8422, 12 633 или 16 844 рублей, а пособие на детей — 7494,5, 11 241,75 или 14 989 рублей соответственно.

Отделение СФР по Тульской области назначает единое пособие в формате социального казначейства. Это означает, что человеку в большинстве случаев достаточно подать заявление через портал Госуслуг. Остальные сведения специалисты проверят в рамках межведомственного взаимодействия.
Согласно действующим правилам, единое пособие назначается на 12 месяцев. Чтобы продлить выплату еще на год, семье нужно заново подать заявление. Сделать это можно заранее — в течение месяца до конца срока выплаты.

Получить консультацию по оформлению пособия можно по телефону единого контакт-центра 8 800 100-00-01 (звонок бесплатный).

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