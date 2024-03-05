«Девичник в деле»: тулячек приглашают отметить 8 Марта в парке «Патриот» 

Фото: Тульское музейное объединение.

Для прекрасных дам подготовили мастер-классы и концерт.

Тульское музейное объединение приглашает на праздник «Девичник в деле». 9 марта в парке «Патриот-Тула» состоится праздник, посвященный Международному женскому дню.

В 12 часов начнутся мастер-классы. Участники сплетут маскировочную сеть, сделают окопные свечи для бойцов на передовой и смастерят открытку с объемными цветами из бумаги в подарок близким.

В это же время стартуют акции «Букет пожеланий» и «Раз ромашка, два ромашка»: желающие смогут оставить пожелания дамам.

В 12.30 начнется праздничный концерт с участием творческих коллективов Тульской области.

В 13.40 состоится необычный флешмоб:

гости вместе споют легендарную «Катюшу».

В 14.00 пройдет командная игра «неМУЖской КВИЗ». Понадобится смекалка, логика и хорошее настроение.

Вход свободный. 6+