«Девичник в деле»: тулячек приглашают отметить 8 Марта в парке «Патриот» 

Тульское музейное объединение приглашает на праздник «Девичник в деле». 9 марта в парке «Патриот-Тула» состоится праздник, посвященный Международному женскому дню.
В 12 часов начнутся мастер-классы. Участники сплетут маскировочную сеть, сделают окопные свечи для бойцов на передовой и смастерят открытку с объемными цветами из бумаги в подарок близким.
В это же время стартуют акции «Букет пожеланий» и «Раз ромашка, два ромашка»: желающие смогут оставить пожелания дамам.
В 12.30 начнется праздничный концерт с участием творческих коллективов Тульской области.
В 13.40 состоится необычный флешмоб:
гости вместе споют легендарную «Катюшу».
В 14.00 пройдет командная игра «неМУЖской КВИЗ». Понадобится смекалка, логика и хорошее настроение.
Вход свободный. 6+