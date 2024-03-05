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Тульская фигуристка завоевала бронзу на «Кубке Дружбы»
Фото с сайта минспорта Тульской области.

Тульская фигуристка завоевала бронзу на «Кубке Дружбы»

Поздравляем Екатерину Анисимову!

С 1 по 5 марта в Саранске прошли международные межклубные соревнования по фигурному катанию «Кубок Дружбы».
В них приняли участие 32 организации из России и Белоруссии.

По программе мастеров спорта воспитанница Областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва Екатерина Анисимова завоевала бронзовую медаль. Об этом сообщает минспорт Тульской области.

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По программе мастеров спорта Константин Сафонов занял шестое место.
По программе первого спортивного разряда Николина Коротких стала пятнадцатой.

Тренируются фигуристы под руководством Ирины Назаровой.

Представители Новомосковска по программе КМС Егор Томилин стал восьмым, Дарья Щербакова — четырнадцатой. Подготовил спортсменов Владимир Измагилов.

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