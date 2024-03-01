Топ-100: опубликован рейтинг женщин, внёсших наибольший вклад в социокультурное развитие Тульской области в 2023 году

Тульский социологический центр создаёт «Рейтинг женщин, внёсших наибольший вклад в социокультурное развитие Тульской области» с 2022 года.
При отборе кандидатов эксперты исходят из их социокультурной активности на благо региона. Учитываются не только заслуги организации, которой руководят кандидаты на включение в рейтинг, но и их активная гражданская и экономическая позиции.
Второе по счёту исследование проводилось Тульским социологическим центром в феврале 2024 г. Руководитель исследования — Василий Мосин — генеральный директор Тульского социологического центра, кандидат философских наук, доцент.
Рейтинг за 2023 год. В скобках указаны места, которые участники рейтинга заняли в 2022 году. Если стоит прочерк, то значит, этот участник вошёл в рейтинг впервые.
- (1) Ольга Слюсарева — мэр Тулы.
- (2) Ирина Волкова — заместитель губернатора Тульской области.
- (6) Екатерина Толстая — директор Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный мемориальный и природный заповедник „Музей-усадьба Л. Н. Толстого „Ясная Поляна“.
- (3) Наталья Антонова — вице-президент — управляющий филиалом Газпромбанка „Среднерусский“, председатель Комитета Тульской ТПП по финансовым рынкам и кредитным организациям.
- (4) Галина Якушкина — заместитель губернатора Тульской области — руководитель аппарата правительства Тульской области — начальник главного управления государственной службы и кадров аппарата правительства Тульской области.
- (5) Светлана Мужичкова — управляющий ВТБ в Тульской области, старший вице-президент банка.
- (8) Ольга Гремякова — заместитель председателя правительства Тульской области.
- (7) Элеонора Шевченко — заместитель председателя правительства Тульской области.
- (-) Марина Левина — член Совета Федерации РФ (сенатор) от Тульской области с 28 сентября 2023 г.
- (10) Татьяна Алексеева — генеральный директор ООО „Слобода“.
- (17) Галина Алёшина — первый заместитель председателя Тульской областной Думы VII созыва с сентября 2023 года.
- (13) Наталья Архипова — министр по правовому обеспечению деятельности исполнительных органов власти Тульской области.
- (9) Татьяна Рыбкина — министр культуры Тульской области.
- (11) Елена Елатонцева — директор ООО „Гильдия консультантов“, председатель Комитета Тульской ТПП по семейному предпринимательству.
- (14) Надежда Калугина — директор Тульского государственного музея оружия.
- (16) Ольга Натаркина — директор ГУ ТО „Информационное Агентство „Регион 71“.
- (21) Инна Якунина — ректор государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Тульской области „Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области“.
- (20) Татьяна Ларина — уполномоченный по правам человека в Тульской области.
- (19) Илиана Марина — директор ООО „Клиника Эксперт Тула“, председатель Комитета Тульской ТПП по предпринимательству в здравоохранении и медицинской индустрии.
- (18) Тамара Головина — генеральный директор ООО „Молодой и К“.
- (22) Наталия Зыкова — уполномоченный по правам ребёнка в Тульской области, с декабря 2023 г. заместитель министра труда и социальной защиты
- (12) Аниса Каверина — директор ООО „Фармбытхим“.
- (15) Надежда Маклакова — генеральный директор ООО „ТПК „БИОФУД“.
- (23) Елена Георгиева — председатель Правления АКБ „НОВИКОМБАНК“.
- (25) Марина Кулакова — генеральный директор ООО „Дом моды „Аристократия“, председатель комитет Тульской ТПП по предпринимательству в текстильной и легкой промышленности.
- (27) Кристина Романовская — генеральный директор ООО „Племенное хозяйство „Лазаревское“.
- (26) Татьяна Лысенко — председатель Тульского регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации „Союз женщин России“.
- (28) Людмила Алёхина — заведующая АНО „Клиника микрохирургии глаза „ВЗГЛЯД“.
- (30) Людмила Сеничева — директор ООО „КРЕДО-С“, Руководитель Тульского регионального отделения Общероссийской Общественной Организации „Женщины бизнеса“.
- (-) Оксана Осташко — министр образования Тульской области
- (32) Татьяна Власова — директор ООО „Издательство „ВЛАСТА“, директор АНО „Центр культурного развития „Витраж“.
- (33) Надежда Шайденко — заведующая Центром стратегического планирования развития образования, экспертизы и научного консультирования.
- (24) Анна Домченко — Региональный сервисный уполномоченный, Руководитель филиала Госфонда „Защитники Отечества“, до 29 мая 2023 г. министр труда и социальной защиты Тульской области.
- (34) Ольга Кальченко — директор ООО „РАДА“.
- (29) Тамара Стегний — председатель правления „Тульской городской организации женщин“.
- (38) Татьяна Орлова — генеральный директор АО „Тульское ОКБА“.
- (31) Ольга Гречко — генеральный директор „МД Групп“, председатель комитета Тульской ТПП по предпринимательству в сфере туризма.
- (40) Елена Руднева — директор ГУК Тульской области „Тульская областная филармония имени народного артиста Российской Федерации Михайловского И.А.“. Заслуженный работник культуры РФ
- (39) Надежда Чумакова — генеральный директор АО „Тульский молочный комбинат“.
- (42) Ирина Рублевская — главный врач ГУЗ „Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д. Ваныкина“.
- (41) Лариса Казанина — директор Тульского института (филиала) ФГБОУ ВО „Всероссийский государственный университет юстиции“ (РПА Минюста России).
- (43) Оксана Кондрашина — Генеральный директор ООО „МЕДИАКОНСАЛТ ПЛЮС“, президент Тульской региональной общественной организации „Ассоциация женщин-лидеров „Содружество“.
- (44) Ирина Кузьмина — директор „ЖЕНОВАХИМ“, руководитель ателье дизайна и стиля премиум-класса „NOTA BENE“.
- (46) Елена Арбекова — директор ГУК Тульской области „Объединение центров развития культуры“.
- (47) Александра Кошелева — генеральный директор ООО „Тульское производственное предприятие „Квант“.
- (45) Евгения Тулякова — генеральный директор АО „Трикотажная фабрика „Заря“.
- (52) Кира Игнатчик — министр строительства Тульской области.
- (53) Ирина Полякова — генеральный директор ООО „КФ „Тульский пряник“.
- (51) Наталья Жлобич — генеральный директор ООО Медицинский центр „КЛИНИКА НА ПИРОГОВА“, ООО „ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ“ и ООО „ВИЛЬДАР“ (Щёкино).
- (54) Наталья Поленова — директор ФГБУК „Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В. Д. Поленова“.
- (56) Татьяна Разумовская — директор Тульского филиала РАНХиГС.
- (55) Вера Комарова — директор ООО „Клиника В. Н. Комаровой“.
- (57) Галина Хорошилова — генеральный директор мультбрендового бутика „Триумфальная арка“.
- (60) Елена Щербакова — ректор частного образовательного учреждения высшего образования Тульский институт управления и бизнеса им. Никиты Давидовича Демидова.
- (59) Лидия Савельева — председатель Тульской городской общественной организации „Женщины изменяют мир“.
- (62) Инна Куликова — директор „Кондитерское предприятие „Суворовские конфеты“.
- (61) Ирина Ульянова — генеральный директор ООО „Промторгсервис“.
- (64) Любовь Демидова — директор ООО „Болоховский хлебозавод“.
- (66) Милена Губенко — председатель сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива „Тульская ягодная компания“.
- (-) Татьяна Абросимова — министр труда и социальной защиты Тульской области с 29 мая 2023 года
- (69) Юлия Иванова — генеральный директор ГУК ТО „Региональный библиотечно-информационный комплекс“.
- (76) Татьяна Моисеева — директор ГУК ТО „Тульский областной экзотариум“.
- (74) Екатерина Бадаева — генеральный директор ООО „Традиции Белёва“.
- (77) Тамара Вакуленко — директор ООО „Работа для Вас“ (Тула).
- (79) Инна Дорошенко — директор Ассоциации дополнительного профессионального образования „Научно-исследовательский центр медиации“.
- (78) Зоя Клименко — директор ГПОУ ТО „Тульский государственный технологический колледж“.
- (82) Анна Гулимова — индивидуальный предприниматель, дипломированный консультант по управлению, бизнес-тренер.
- (-) Елена Шмелёва — руководитель Тульского отделения Общероссийского народного фронта
- (-) Алла Иванова — Исполнительный директор ООО „АЛЬФА“.
- (-) Марина Лёвина — Директор Муниципального автономного учреждения культуры, Культурно досуговая система, Заслуженный работник культуры РФ
- (83) Ирина Иванова — президент Союза социальных предпринимателей, профессиональный медиатор.
- (-) Марина Мирская — основатель и руководитель Высшей школы переговоров
- (85) Анна Захарикова — индивидуальный предприниматель, оздоровление, соляная пещера А-сОль (Тула — Киреевск).
- (84) Лариса Чурикова — руководитель совета движения Тульского регионального общественного движения поддержки семьи „МамКомпания“.
- (86) Юлия Москаленко — индивидуальный предприниматель, директор студии красоты „Персона“ (Алексин).
- (90) Ольга Левшина — председатель правления Тульской региональной общественной организации „Ассоциация многодетных семей“.
- (88) Татьяна Агибалова — индивидуальный предприниматель. Основатель и руководитель „Пряничного музея“ в Кремле и „Музея Чаепития“ в Туле.
- (94) Анастасия Мельникова — основатель и руководитель бизнес-клуба „Эволюция“.
- (81) Екатерина Олейник — руководитель регионального отделения по Тульской области Зеленого Движения России „ЭКА“.
- (-) Елена Крутоверцева — генеральный директор ООО „БИЗНЕС-РИТОРИКА“, руководитель „Школы ораторского мастерства“.
- (89) Галина Голованова — председатель правления Тульского областного отделения Общероссийской общественной организации „Российский Красный Крест“.
- (92) Марина Логунова — индивидуальный предприниматель, скульптор, руководитель художественной студии.
- (-) Людмила Васильева-Сахно — коммуникационный директор IT-компании ООО „ТИЗ“, архитектор сообщества предпринимателей бизнес-клуб „Эволюция“.
- (93) Ольга Маклакова — президент благотворительного фонда помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и детям-инвалидам „Вместе детям“.
- (97) Ольга Парешина — индивидуальный предприниматель, консультант по вопросам финансового планирования и страхования жизни.
- (99) Ильмира Котюкова — директор АНО „Центр социальной поддержки населения „Прикоснись к добру“.
- (-) Наталья Агапонова — генеральный директор ООО „Аврора“,
- (98) Тамара Петрухина — директор благотворительного фонда содействия детям-инвалидам „Добродетель-Тула“.
- (-) Ирина Пученкина — директор ООО „Лидер-Тула“
- (100) Раиса Лазарева — председатель общественной организации Тульское региональное общество матерей с детьми-инвалидами „Свет ты мой“.
- Елена Субботина — директор Центра занятости населения Тульской области.
- (-) Светлана Аверина — Председатель Тульской региональной общественной организации содействия профессиональному развитию „Гильдия политологов и политтехнологов“.
- (-) Евгения Макарова-Сазонова — индивидуальный предприниматель, руководитель студии МАССАЖА, ЭПИЛЯЦИИ и АППАРАТНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ в Туле.
- (-) Светлана Науменко — индивидуальный предприниматель, руководитель студии эстетики тела SHARMEWAY.
- (-) Анна Соколова — Региональный руководитель Всероссийского Общественного Движения Волонтёры культуры (ВОД Волонтёры культуры).
- (-) Юлия Филатова — индивидуальный предприниматель, руководитель „Студия ЗДОРОВЬЯ“.
- (-) Юлия Васильева — индивидуальный предприниматель, руководитель „Ультра FITNESS и LadуСилуэт (Щёкино).
- (-) Яковлева Кристина — индивидуальный предприниматель, руководитель Салона красоты Ногти_Тула71.
- (-) Светлана Дульнева — индивидуальный предприниматель, руководитель студии стиля Dusel.
- (-) Ольга Пятова — индивидуальный предприниматель, руководитель сети детских центров „Magic land“.