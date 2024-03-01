Топ-100: опубликован рейтинг женщин, внёсших наибольший вклад в социокультурное развитие Тульской области в 2023 году

Тульский социологический центр создаёт «Рейтинг женщин, внёсших наибольший вклад в социокультурное развитие Тульской области» с 2022 года.

При отборе кандидатов эксперты исходят из их социокультурной активности на благо региона. Учитываются не только заслуги организации, которой руководят кандидаты на включение в рейтинг, но и их активная гражданская и экономическая позиции.

Второе по счёту исследование проводилось Тульским социологическим центром в феврале 2024 г. Руководитель исследования — Василий Мосин — генеральный директор Тульского социологического центра, кандидат философских наук, доцент.

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Рейтинг за 2023 год. В скобках указаны места, которые участники рейтинга заняли в 2022 году. Если стоит прочерк, то значит, этот участник вошёл в рейтинг впервые.