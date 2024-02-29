Тульская область побила рекорды по урожаю картофеля и надою молока

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Об этом стало известно на встрече первого заместителя губернатора Дмитрия Миляева и руководителя межрегионального Управления Россельхознадзора Евгения Антонова.

Дмитрий Миляев отметил, что в текущем году по поручению главы региона Алексея Дюмина будет реализован механизм поддержки птицеводческих хозяйств в целях обеспечения на них эпизоотической безопасности.

По словам Евгения Антонова, в прошлом году Управление провело более 10 тысяч выездов, плановых и внеплановых проверок, профилактических и других мероприятий. Регулярно осуществляется лабораторный контроль зерна, почвы, продукции животного происхождения – было сделано порядка 150 тысяч проб.

Благодаря совместным усилиям ведомства и властей региона ликвидировано 18 несанкционированных свалок на землях сельхозназначения.

Министр сельского хозяйства Тульской области Алексей Степин отметил, что общая посевная площадь в Тульской области составила 956000 га. В сельхозоборот в прошлом году было введено более 16000 га земель.

Аграрии собрали порядка 2,6 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Регион сохраняет лидирующие позиции по выращиванию картофеля – в прошлом году собрано 740000 тонн. Это 2 место в ЦФО и России и рекордный результат в истории региона.

В животноводстве также сохраняются тенденции к увеличению производства продукции. Произведено почти 205000 тонн молока. В среднем, одна корова за год дала 9000 тонн молока – это ещё один рекордный результат для Тульской области.

Производство скота и птицы на убой в живом весе превысило 202000 тонн. Произведено почти 860 млн штук куриных яиц. В 2023 году индекс производства сельскохозяйственной продукции составил 104,7%.