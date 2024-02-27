В Узловой появится новый автобусный маршрут №101

Фото Алексея Пирязева.

Автобус будет следовать в деревню Огаревка.

С 1 марта 2023 года вводится новый пассажирский маршрут № 101 «Узловая (автостанция) — деревня Огаревка», с заездом на ООО«Агрогриб». Об этом сообщает администрация МО Узловский район.

Расписание автобуса следующее: