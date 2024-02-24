24 февраля Тулу будут убирать 100 единиц техники

Фото пресс-службы администрации Тулы

Сегодня, 24 февраля, в Туле запланирована механизированная уборка дорог и тротуаров, вывоз снега, ручной сбор летучего мусора и обработка противогололёдными материалами.

Днём в уборке города от снега планируют задействовать около 100 единиц техники подрядной организации «Спецавтохозяйство» и МКП «Сервисный центр г. Тулы», а также наёмной техники. Это 25 КДМ (комбинированная дорожная машина), автогрейдер, фронтальный и лаповый погрузчики, 7 самосвалов и др. В ручной уборке будут задействованы около 200 рабочих.

Продолжается вывоз снега с городских улиц. Накануне эту работу выполняли на ул. Менделеевской, ул. Карла Маркса, ул. Пролетарской, ул. Калинина, ул. Индустриальной, ул. Пирогова, ул. Жуковского и Кладбищенском переулке.

Сегодня снег будут вывозить с Демидовского моста и Демидовской плотины, а также Денисовского, Благовещенского, Черниковского и Союзного переулков, ул. Революции и ул. Благовещенской.

Всего за минувшие сутки было вывезено около 2 тысяч кубических метров снега и израсходовано более 4 тонн противогололёдных материалов.