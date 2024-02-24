Выстрелил полицейскому в лицо: в Туле ищут очевидцев конфликта на ул. Ложевой

Фото с места конфликта: газовый пистолет в снегу

В наш паблик ВКонтакте обратились с просьбой о помощи в поиске свидетелей происшествия.

«Всем, кто присутствовал на месте конфликта просьба связаться с нами. В период с 12 часов 32 минут до 13 часов 25 минут 21 февраля 2024 года на участке местности расположенной на пересечении улиц Ложевой и Марата г. Тулы произошел конфликт между двумя мужчинами. Один из них произвел выстрел из перцового пистолета и дальше в конфликт вмешались сотрудники полиции. Как утверждает ряд источников, повторный выстрел был произведен в сотрудника полиции. На данный момент идет расследование и мы ищем свидетелей данного происшествия. Олег». (Контактный телефон есть в редакции, пишите автору в личные сообщения).

Напомним, в Туле возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти. Как сообщили в СК, 29-летний местный житель 21 февраля разгуливал по ул. Ложевой с газовым пистолетом. Очевидцы вызвали полицию. Увидев стражей порядка, мужчина выстрелил одному из них в лицо. Потерпевший получил химический ожог. Кроме этого, в процессе задержания обвиняемый сломал одному из сотрудников палец, а другому — два. В настоящий момент стрелок задержан, ему грозит до 10 лет лишения свободы.