23 февраля в Туле запустят праздничный салют

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Ко Дню Защитника Отечества в городах-героях России запустят поздравительные залпы.

Об этом сообщило Министерство обороны РФ со ссылкой на приказ Сергея Шойгу.

— 23 февраля 2024 г. в 21.00 по местному времени произвести праздничные салюты <...> тридцатью залпами холостых выстрелов артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок в соответствии с существующими нормами расхода боеприпасов и фейерверочных изделий на один артиллерийский салют, — сказано в тексте документа.

Помимо Тулы, праздничные салюты отгремят в Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.