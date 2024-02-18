В Туле состоялся XVI региональный чемпионат по охотничьему биатлону

Фото: Виктория Чибисова.

Состязания были посвящены Дню Защитника Отечества.

45 спортсменов в возрасте от 27 до 73 лет в составе 15 команд со всех районов Тульской области соревновались в личном зачёте и командами в скорости прохождения дистанции, выносливости и меткости. Каждому участнику предстояло пробежать на охотничьих лыжах полтора километра, поразить мишени, а после выйти на второй полутора километровый круг.

В этом году впервые в соревнованиях приняла участие команда Департамента охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов и экологии, под эгидой которого и проводился Чемпионат.

Охотничий биатлон относительно новый вид спорта, все участники должны не только метко стрелять, но и уметь ловко передвигаться на охотничьих лыжах, которые сильно отличаются от привычных шириной и отсутствием фиксирующих ноги креплений. Чтобы на них передвигаться нужна определенная сноровка. Тем не менее, это максимально демократичные состязания, участвовать может любой обладатель охотничьего билета любого возраста и без особых требований к физической подготовке. Главное — рассчитать свои силы.

Пока взрослые — и спортсмены и болельщики общались со старыми знакомыми, растапливали самовары и готовили обед для детей были организованы снежные игры на свежем воздухе, заезды на снегоходах и банане, вызвавшие бурный восторг.

Сегодняшние соревнования являются отборочным этапом к Чемпионату Росмии, 10 спортсменов, показавших лучшие результаты отправятся на Чемпионат ЦФО, который пройдет 2 марта в городе Ярославль.

Победители индивидуальных и групповых зачётов в шести возрастных группах получили памятные подарки, кубки и дипломы.

В командном зачёте победила команда Заокского — Заокск-1, а абсолютным чемпионом в личном зачёте признан Алексей Зайцев.