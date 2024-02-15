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Жители Тульской области стали реже жаловаться на работу банков
Фото из архива Myslo

Жители Тульской области стали реже жаловаться на работу банков

За прошлый год количество обращений в адрес регулятора уменьшилось на 17%.

В 2023 году от жителей Тульской области в Центробанк поступило чуть более 2000 заявлений и жалоб. 1061 из них касались работы банков и были связаны с потребительским кредитованием, ипотекой, ошибками в кредитных историях и операциями по банковским картам.

В полтора раза (до 379) выросло число обращений, связанных с микрофинансовыми организациями. Одновременно с этим в три раза уменьшилось число жалоб в сфере страхования — до 217.

32 жалобы были связаны с мисселингом — когда вместо традиционного вклада гражданам предлагали иные продукты под видом высокодоходных инструментов, умалчивая о рисках.

Если вы считаете, что финансовая организация нарушает ваши права, — жалуйтесь в Банк России

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Фотограф:
сегодня, в 07:40 +1
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