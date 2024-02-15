С начала года туляки получили более 600 млн рублей по больничным листам

Фото из архива Myslo

Пособие по временной нетрудоспособности жители региона оформили более 55 тысяч раз.

Больничные листы выдаются тулякам, которые заболели сами или ухаживают за больными родственниками. Пособие по временной нетрудоспособности Соцфонд выплачивает в течение 10 дней после получения всех необходимых сведений.

Работодатель, в свою очередь, обязан передать их в ведомство в течение 3-4 дней после закрытия листка нетрудоспособности. Первые 3 дня больничного сотруднику оплачивает его работодатель, остальные — Соцфонд.

Отследить статус больничного листа можно в личном кабинете на портале «Госуслуги» или обратиться к специалистам Соцфонда по бесплатному телефону: 8 800 100-00-01.