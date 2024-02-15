С начала года туляки получили более 600 млн рублей по больничным листам

Больничные листы выдаются тулякам, которые заболели сами или ухаживают за больными родственниками. Пособие по временной нетрудоспособности Соцфонд выплачивает в течение 10 дней после получения всех необходимых сведений.
Работодатель, в свою очередь, обязан передать их в ведомство в течение 3-4 дней после закрытия листка нетрудоспособности. Первые 3 дня больничного сотруднику оплачивает его работодатель, остальные — Соцфонд.
Отследить статус больничного листа можно в личном кабинете на портале «Госуслуги» или обратиться к специалистам Соцфонда по бесплатному телефону: 8 800 100-00-01.