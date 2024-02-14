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Тульский фестиваль молодых рок-групп «МолоТняК» приглашает на отборочные концерты
Фото из архива Myslo.

Тульский фестиваль молодых рок-групп «МолоТняК» приглашает на отборочные концерты

«МолоТняК» проводится в Туле с 2003 года. За всю историю в нем поучаствовало более 650 групп.

Легендарный тульский фестиваль молодых рок-групп «МолоТняК» приглашает на отборочные концерты, которые пройдут в молодёжном многопрофильном центре «Родина» 17 и 18 февраля. 

«МолоТняК» проводится в Туле с 2003 года. За всю историю в нем поучаствовало более 650 групп, и все они из нашего региона. Главная цель фестиваля — развитие тульской рок-сцены, стимулирование и продвижение молодых музыкальных коллективов.

В 2023 году фестиваль «МолоТняК» победил в конкурсе молодежных проектов от Росмолодежь.Гранты. Поэтому в этом году программа стала более насыщенной, познавательной и интересной. Музыкантов ждут мастер-классы, творческие встречи и грандиозный суперфинал. Все мероприятия фестиваля 16-го сезона — бесплатные. 

Это самый молодой сезон фестиваля — средний возраст участников 16-18 лет. Самая юная группа — «Выстрел» из Венева, ребятам по 11-12 лет.

Участники отборочных концертов

17 февраля:

  • Ali Di Pollo, 
  • Twin picks, Ясногорск, 
  • «АнФэйт», Новомосковск, 
  • Т.С,
  • «СУМАСШЕДШИЕ».

Гость — WARJAM, Тула — Москва, финалист 2016 г.

18 февраля:

  • «Выстрел», Венев, 
  • «Психотерапия», Ефремов,
  • группа «Прошлых лет»,
  • Sand Witch,
  • Corner of death,
  • Missed Turn.

Гости — «ОМАЙГАД», финалисты 2022 года.

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На отборочных концертах каждая рок-группа сыграет четыре песни строго собственного сочинения (без каверов).

Большое музыкальное жюри, в составе которого профессиональные музыканты, оценит молодые рок-группы по трем основным критериям — профессионализм исполнения, артистичность и оригинальность — и выставит общий балл.

По результатам отборочных концертов лучшие коллективы выйдут в финал. По традиции одной из групп дадут «Приз зрительских симпатий».

Финал фестиваля состоится весной на одной из лучших концертных площадок города.

Вход в 17.00, начало в 17.30. Вход бесплатный по регистрации.

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