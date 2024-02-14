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Пожароопасный период в этом году начнётся в первой декаде апреля
Фото из архива Myslo

Пожароопасный период в этом году начнётся в первой декаде апреля

Об этом сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы тульского ГУ МЧС России Николай Агурьянов

В ведомстве обсудили подготовку к пожароопасному сезону 2024 года. По предварительным прогнозам, он наступит с 1 по 10 апреля. В прошлом году пожарные более 2500 раз выезжали тушить сухую траву и мусор. Наиболее сложная обстановка была в Туле, Киреевском, Веневском, Ясногорском, Щекинском и Узловском районах.

В этом году в преддверии пожароопасного сезона будут обновлять защитные минерализованные полосы, проверяться исправность источников противопожарного водоснабжения и оснащение населенных пунктов соответствующим инвентарем.

В минувшем году внеплановые проверки прошли в 272 населенных пунктах. Было выявлено 284 нарушения, 4 юридических и 46 должностных лиц привлекли к административной ответственности.

По поручению Правительства Тульской области будет активизирована работа по обеспечению населенных пунктов, находящихся в зоне риска, ранцевыми огнетушителями, а для выявления возгораний будет проводиться воздушная разведка с использованием беспилотников.

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