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На 15 улицах Тулы отключат холодную воду
Фото из архива Myslo

На 15 улицах Тулы отключат холодную воду

Об этом сообщает Тулагорводоканал.

В среду, 14 февраля, с 10.00 будет ограничена подача холодной воды по адресам:

  • ул. Болдина, д. 57, 50, 47, 47а, 47б;
  • ул. Сойфера, д. 7, 9;
  • Красноармейский пр-т, д. 8;
  • ул. Первомайская, д. 14, 16, 14а;
  • ул. Свободы, д. 59, 60, 58а, 56а, 52, 45, 47, 51, 53, 55;
  • ул. Ф. Энгельса, д. 112а;
  • ул. Оружейная, д. 25, 27а, 29, 29а, 31, 31а, 33, 44, 46, 50;
  • ул. Смидович, д. 18б;
  • ул. Волкова, д. 2а, 4, 6, 6а, 8;
  • ул. Приупская, д. 19, 21, 21а, 20, 22а, 22б;
  • ул. Тульская, д. 6, 8;
  • ул. Ленинградская, д. 5;
  • частный сектор: ул. 2-я Трубная;
  • ул. Чехова;
  • ул. Физкультурная.

Причина — ремонтно-восстановительные работы. После их завершения возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

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