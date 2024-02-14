На 15 улицах Тулы отключат холодную воду

Фото из архива Myslo

Об этом сообщает Тулагорводоканал.

В среду, 14 февраля, с 10.00 будет ограничена подача холодной воды по адресам:

ул. Болдина, д. 57, 50, 47, 47а, 47б;

ул. Сойфера, д. 7, 9;

Красноармейский пр-т, д. 8;

ул. Первомайская, д. 14, 16, 14а;

ул. Свободы, д. 59, 60, 58а, 56а, 52, 45, 47, 51, 53, 55;

ул. Ф. Энгельса, д. 112а;

ул. Оружейная, д. 25, 27а, 29, 29а, 31, 31а, 33, 44, 46, 50;

ул. Смидович, д. 18б;

ул. Волкова, д. 2а, 4, 6, 6а, 8;

ул. Приупская, д. 19, 21, 21а, 20, 22а, 22б;

ул. Тульская, д. 6, 8;

ул. Ленинградская, д. 5;

частный сектор: ул. 2-я Трубная;

ул. Чехова;

ул. Физкультурная.

Причина — ремонтно-восстановительные работы. После их завершения возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.