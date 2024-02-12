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Мост через Упу в Туле возводят по уникальной технологии: репортаж Myslo
Фото Алексея Пирязева.

Мост через Упу в Туле возводят по уникальной технологии: репортаж Myslo

Такая методика еще ни разу не применялась при возведении подобных сооружений.

Строительство моста, который должен связать Привокзальный, Зареченский и Советский районы Тулы, идет круглосуточно. Строители стараются успеть закончить работы ко Дню города — 2024.

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Сейчас сооружение возведено на 40%: установлены опоры, завершается монтаж каркаса будущего моста — эдакий металлический силовой «скелет». После этого — опалубка и бетонирование. 

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Объект будет полностью монолитным.

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За надежность внутри залитой бетоном конструкции будут отвечать арматура и стренды — стяжка из металлических тросов, заплетенных в «косы». Толщина одной такой «косы» — с руку взрослого человека.

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После того как бетон застынет, внешнюю конструкцию демонтируют. Рассказывает начальник строительного участка Константин Ильин:

Константин Ильин

— Эта технология уникальна для Центральной России. Выбор на нее пал из-за конструктивных особенностей моста: его форма будет криволинейной, а съезды — радиальными. В такой ситуации плиты подгонять проблематично. Поэтому решено было полностью заливать конструкцию бетоном, в этом случае можно будет «поймать угол». Заливать бетон начнем в мае. Монолит гарантирует экономичность, долговечность и удобство в работе со съездами. Срок эксплуатации такого моста — не менее 100 лет, он выдержит нагрузку четырехполосного движения.

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Съезд с моста со стороны набережной Дрейера пройдёт вдоль берега Упы. Там уже идут подготовительные работы.

По словам строителей, взятому темпу строительства не помешает и паводок. В преддверии половодья вдоль берегов Упы установят 12-метровые П-образные пластины — шпунты Ларсона. Они позволят воде течь по руслу, не затапливая рабочую зону.

Кроме строительства моста, подрядчик реконструирует прилегающие улицы: Дрейера, Мосина, Нижнюю Упскую. Общая стоимость работ оценивается в 3,5 млрд рублей.

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