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«Решил попробовать, что это такое»: в Туле задержали очередного закладчика
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области

«Решил попробовать, что это такое»: в Туле задержали очередного закладчика

С октября прошлого года мужчина раскладывал в тайники «соль».

Сотрудники городского отдела по контролю за оборотом наркотиков установили личность 41-летнего туляка, занимающегося распространением «солей». Мужчина сбывал запрещенные вещества через тайники-закладки. Полицейские изъяли у него около 200 граммов наркотического вещества.

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Обвиняемый устроился работать курьером с октября прошлого года. На допросе он рассказал, что получал через мессенджер Telegram указания от кураторов. Мужчина занимался фасовкой и раскладкой наркотиков в тайники по территории всей области. Преступный заработок получал в криптовалюте, а затем выводил биткоины на карту. За каждый адрес получал 300 рублей. На вопрос оперативника о том, зачем решился на раскладку наркотиков, ответил: «Решил попробовать, что это такое».

— В настоящее время следователем Следственного управления УМВД России по городу Туле возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228 УК РФ. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, — прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тульской области. 

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