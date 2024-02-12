В Тульской области увеличат вознаграждение для лучших сельских старост и активистов ТОС

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

На оперативном совещании у губернатора обсудили проекты по развитию территорий, а также поддержку инициатив сельских старост и руководителей территориального общественного самоуправления (ТОС). Этими вопросами занимается Ассоциация «Совет муниципальных образований Тульской области». По словам руководителя Ассоциации Бориса Воловатова, в области работают 465 органов ТОС и 1091 сельский староста.

В 2023 году наш регион занял второе место во Всероссийском конкурсе «Лучшая практика ТОС» в номинации «Лучший субъект по поддержке ТОС». пять органов ТОС стали призерами в различных номинациях. Были поощрены 956 сельских старост и 376 руководителей ТОС. В этом году имена победителей профильных конкурсов станут известны 28 июня.

Ежегодно проводится конкурс инициативных проектов сельских старост и руководителей ТОС. За три года благодаря конкурсу благоустроено более 70 объектов. Это детские игровые и спортивные площадки, многофункциональные площадки для игровых видов спорта, зоны для досуга и отдыха, для проведения встреч и мероприятий, в том числе в рамках проекта «Лето во дворах».

Заявки на конкурс принимаются здесь. В этом году их поступило больше 200, реализация проектов-победителей начнется после 30 апреля.

Ассоциация помогает реализовывать проект «Региональная карта поддержки «Zабота», разработанный по инициативе Алексея Дюмина. Карта позволяет военнослужащим и членам их семей получать скидки на товары и услуги. Выдано уже почти 11000 карт. Проект стал призером Всероссийского конкурса проектов региональной информатизации «ПРОФ-IT» и обладателем премии «Народное признание».

– Сельские старосты и руководители ТОС становятся движущей силой в развитии своих территорий, в решении важных местных вопросов. Благодаря их активности и неравнодушию благоустраиваются села и дворы домов, повышается качество жизни, – отметил Алексей Дюмин.

Он поручил своему первому заместителю Дмитрию Миляеву и заместителю председателя правительства Антону Агееву увеличить денежное поощрение сельских старост и активистов ТОС, одержавших победу в тематических конкурсах.